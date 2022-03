Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Boskalis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Boskalis verhoogd van 30,00 naar 32,50 euro met een ongewijzigd Houden advies. Daarmee trekt Berenberg het koersdoel voor Boskalis op naar het overnamebod van HAL, dat vorige week volgens de analisten een verrassend bod uitbracht. Zij wezen erop dat de koers van Boskalis sinds januari 2018 niet meer op dit niveau heeft gestaan. "We beschouwen het overnamebod als redelijk, waarbij we niet uitsluiten dat HAL later misschien de prijs moet verhogen om aandeelhouders te overtuigen, die geloven in de groeimogelijkheden van het bedrijf op lange termijn, om een belang van 95 procent te halen en het bedrijf van de beurs te kunnen halen", aldus de analisten. De jaarcijfers van Boskalis noemde Berenberg conform verwachting. De outlook voor 2022 was volgens de bank "iets teleurstellend". Boskalis rekent voor dit jaar op een EBITDA die het resultaat in 2021 zal evenaren. De investeringen worden geraamd op circa 450 miljoen euro. Het aandeel Boskalis sloot vrijdag op 32,50 euro. Bron: ABM Financial News

