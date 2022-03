Alfen ontvangt nieuwe bestelling van Greener Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft een nieuwe opdracht gekregen van Greener Power Solutions voor de levering van TheBattery Mobiles. Dit bleek maandagochtend uit cijfers van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie. De Nederlandse aanbieder van tijdelijke groene stroom voor on- en off-grid projecten breidt haar mobiele batterijvloot uit met nieuwe Alfen mobiele energieopslagsystemen. Met deze extra units kan Greener voldoen aan de toenemende vraag naar een duurzaam alternatief voor dieselaggregaten op bijvoorbeeld bouwplaatsen en festivals, aldus Alfen. Met deze laatste bestelling van Alfens TheBattery Mobiles groeit de batterijvloot van Greener tot ruim boven de 60 eenheden. De uitbreiding komt kort na Greeners meest recente bestelling van 30 eenheden in april 2021. Er werden geen financiële details gemeld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.