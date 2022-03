Klaas Jan Huntelaar opgenomen in technisch staf Ajax Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft oud topvoetballer Klaas Jan Huntelaar in dienst genomen. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub zondagavond in een persbericht bekend. Huntelaar zal ondersteuning verlenen aan technisch manager Gerry Hamstra, die de meeste taken van de vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars tijdelijk heeft overgenomen. Ajax wil deze zomer een nieuwe directeur voetbalzaken aantrekken. Huntelaar speelde speelde in zijn carrière 257 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 158 doelpunten maakte. Hij tekende een verbintenis die loopt tot 1 juli 2024. Bron: ABM Financial News

