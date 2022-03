Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, aan het begin van een nieuwe drukke handelsweek en met nog altijd geen oplossing voor de oorlog in Oekraïne.

IG voorziet een openingswinst van 100 punten voor de Duitse DAX, een plus van 38 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 25 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag gestegen. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees erop dat het een handelsweek was met veel volatiliteit en dat het sentiment kwetsbaar blijft.

De stijging vrijdag was te verklaren door berichten dat de Russische president Poetin zou hebben gezegd dat er positieve verschuivingen zijn in de gesprekken met Oekraïne.



Hewson wees echter op het gebrek aan details en het feit dat Rusland nog steeds Oekraïense steden bombardeert en meer militairen richting Oekraïne stuurt.

De EU kondigde in samenspraak met partners van de G7 vrijdag nieuwe sancties tegen Rusland aan.

"De gevolgen [van de oorlog in Oekraïne] zullen pas in de komende weken tot de bedrijven doordringen, als de gevechten doorgaan en de sancties worden aangescherpt", zei Fidelity. "De schaarste van de grondstoffen zal waarschijnlijk nu pas beginnen te bijten."

De Duitse inflatie bedroeg in februari 5,1 procent op jaarbasis tegen 4,9 procent in januari. Dat is in lijn met de voorlopige cijfers. De Britse export over januari bleek te zijn gedaald, terwijl de import wel steeg. De industriële productie van het Verenigd Koninkrijk bleek in januari hoger uit te vallen dan voorzien.

Bedrijfsnieuws

EssilorLuxottica heeft in 2021 de omzet ten opzichte van voor de coronacrisis een herstel zien doormaken. Het aandeel steeg zo'n 3 procent.

In Parijs ging Airbus aan kop in de CAC 40, met een plus van 4 procent. ArcelorMittal steeg ook bijna 4 procent. Renault was met een verlies van zo'n 2 procent de sterkste daler.

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een plus van bijna 5 procent. Adidas won 4 procent. Delivery Hero verloor ruim 2 procent en ook RWE moest zo'n 2 procent laten gaan in de DAX. HelloFresh daalde ruim een procent.

In Amsterdam ging rivaal Just Eat Takeaway juist zo'n 14 procent omhoog bij relatief hoge volumes. Overnamegeruchten lijken voor fantasie in het aandeel te zorgen.

Euro STOXX 50 3.694,44 (+1,2%)

STOXX Europe 600 431,17 (+1,0%)

DAX 13.628,11 (+1,4%)

CAC 40 6.260,25 (+0,9%)

FTSE 100 7.155,64 (+0,8%)

SMI 11.495,69 (+0,9%)

AEX 674,80 (+0,4%)

BEL 20 3.899,24 (+1,4%)

FTSE MIB 23.041,20 (+0,7%)

IBEX 35 8.142,10 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een groene opening.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten, waarbij de verliezen richting het slot aardig opliepen. Op weekbasis verloren de indexen verder terrein.

Beleggers reageerden aanvankelijk positief op berichten dat de Russische president Vladimir Poetin zou hebben gezegd dat er progressie zit in de gesprekken met Oekraïne.

Volgens Yung-Yu Ma, hoofd beleggingsstrateeg bij BMO Wealth Management moeten de opmerkingen van Poetin met een korrel zout genomen worden.

"Hij zei ook dat hij Oekraïne niet zou binnenvallen", aldus de marktkenner.

De Amerikaanse president Joe Biden maakte vrijdag bekend dat de VS samen met de EU en andere partners van de G7 de reguliere handelsbetrekkingen met Rusland zullen beëindigen, vanwege de invasie in Oekraïne.

Het doel is volgens Biden om Rusland verder te isoleren. Het Westen stelt zich daarbij terughoudend op in een poging het uitbreken van de Derde Wereldoorlog te voorkomen, aldus de president.

Economen van Goldman Sachs verwachten dat de groei in de VS dit jaar vermoedelijk lager uitkomt dan eerder verwacht door de gevolgen van de oorlog, op 1,75 procent. Eerder ging de bank uit van 2 procent en de consensus rekent op een groei van 2,75 procent.

Goldman Sachs berekende dat door de stijgende energie- en voedselprijzen de koopkracht in de VS afneemt, met name voor mensen met lage inkomens.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig. De Universiteit van Michigan meldde een daling van het consumentenvertrouwen in de VS in maart.

De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 109,33 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 3 procent duurder. Op weekbasis daalde de olieprijs ruim 5 procent.

Bedrijfsnieuws

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk starten een formeel mededingingsonderzoek naar Alphabet, de moedermaatschappij van Google, en Facebook-eigenaar Meta Platforms. De twee Amerikaanse bedrijven worden ervan verdacht illegale prijsafspraken te maken voor online advertenties. Alphabet daalde bijna 2 procent, terwijl Meta zo'n 4 procent verloor.

Applied Materials sloot ruim een procent lager. De maker van halfgeleiderapparatuur kondigde een aandeleninkoopprogramma aan van 6 miljard dollar en verhoogde het dividend met ruim 8 procent.

Rivian Automotive daalde 7,5 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers. De fabrikant van elektrische auto's boekte het afgelopen kwartaal een verlies van meer dan 2 miljard dollar, onder andere vanwege problemen in de aanvoerketen. Ook voor het lopende jaar waarschuwde Rivian voor deze problemen.

Oracle steeg zo'n 1,5 procent. Beleggers leken gerustgesteld door de outlook die het softwarebedrijf gaf, hoewel de winst in het derde kwartaal daalde.

S&P 500 index 4.204,31 (-1,3%)

Dow Jones index 32.944,19 (-0,7%)

Nasdaq Composite 12.843,81 (-2,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld.

Nikkei 225 25.408,82 (+1,0%)

Shanghai Composite 3.258,35 (-1,6%)

Hang Seng 19.789,87 (-3,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0914. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0913.

USD/JPY Yen 117,77

EUR/USD Euro 1,0914

EUR/JPY Yen 128,53

MACRO-AGENDA:

- Geen agendapunten

BEDRIJFSNIEUWS:

12:00 FuelCell - Cijfers vierde kwartaal (VS)