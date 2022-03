Drukke week met Fed op programma

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers zullen ook komende week weer volop aandacht hebben voor de ontwikkelingen in Oekraïne. De Russische beurs blijft komende week nog gesloten, zo liet de centrale bank van het land dit weekend weten.

Verder is er een rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.

Een ander punt van zorg wordt wellicht het aantal coronabesmettingen in China. Sinds de Olympische Spelen komen er veel nieuwe besmettingen bij.

In China zijn nu 724.248 coronabesmettingen geteld, volgens data verzameld door Johns Hopkins CSSE, tegen 688.645 voor het weekend en 513.701 op zondag 6 maart.

Het aantal Chinese besmettingen neemt de afgelopen weken met tienduizenden per dag toe. Voor de Olympische Spelen ging het slechts om tientallen nieuwe besmettingen per dag.

Het cijferseizoen is daarentegen inmiddels wel achter de rug. Donderdag zijn er cijfers van Pharming en DPA en vrijdag is het de beurt aan Sif. Verder is er dinsdag een beleggersdag van Fagron en woensdag houdt Marel een jaarvergadering.

Internationaal zijn de meeste cijfers ook wel geweest. Dinsdag let de markt nog op RWE en woensdag volgt sectorgenoot E.ON. Op woensdag zijn er ook cijfers van Nike en van BMW. De Duitse autofabrikant kwam onlangs al met voorlopige cijfers.

Donderdag is er nog een cijferbericht van FedEx.

De macro-agenda is een stuk beter gevuld. Maandag is het nog rustig, maar dinsdag is er een serie Chinese cijfers, de Franse inflatie, het Duitse ZEW-sentiment, de industriële productie in de eurozone en uit Amerika de Empire State index. Ook is er een maandrapport van oliekartel OPEC.

Halverwege de week volgt het olierapport van IEA en 's avonds kijkt de markt vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De verwachting is dat de Fed de rente zal gaan verhogen. Waar eerder nog werd gerekend op een verhoging met 50 basispunten, is door de oorlog in Oekraïne en alle gevolgen daarvan de raming van de meeste analisten bijgesteld naar een verhoging met 25 basispunten.

Donderdag let men op een inflatiecijfer uit de eurozone en staan de centrale banken van het VK en Turkije op de rol. Ook zijn er de Amerikaanse steunaanvragen en de industriële productie in de VS.

Vrijdag volgt tot slot nog de Bank of Japan met een rentebesluit en in de VS zijn er nog de leidende indicatoren.