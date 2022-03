Russische beurs ook deze week dicht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische beurs blijft tot en met 18 maart gesloten. Dit meldde de Russische Centrale Bank dit weekend. De beurshandel is al gesloten sinds eind februari. Of de beurs van Moskou in de week van 21 maart weer opent, is nog niet bekend. De centrale bank meldt dit later op de eigen website bekend te zullen maken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.