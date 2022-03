Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 109,33 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 3 procent duurder. Op weekbasis daalde de olieprijs ruim 5 procent. Het was een volatiele week voor de markten, waarin de WTI-olieprijs even naar 130 dollar steeg en Brent tot bijna 140 dollar. De Verenigde Staten kondigden deze week een importban van Russische olie aan. Zo'n "unilateraal verbod betekent niet dat de Russische vaten die normaliter door de VS gekocht worden, geen andere koper op de mondiale markt kunnen vinden", aldus marktanalist Troy Vincent van DTN, waardoor de wereldwijde balans van vraag en aanbod vrijwel onveranderd blijft. Halverwege de week daalden de olieprijzen, mogelijk door de verwachting dat sommige landen hun productie gaan verhogen. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets temperde de impact daarvan. "Elke toename in de productie van OPEC zou niet voldoende zijn om het verlies van Russische olie te compenseren", aldus Hewson. Ondertussen kijken de oliemarkten ook naar een mogelijk atoomakkoord met Iran. De gesprekken vrijdag werden zonder deal afgebroken. Wanneer het akkoord uit 2015 nieuw leven wordt ingeblazen, zal er naar verwachting veel meer Iraanse olie de markt inkomen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.