AEX herpakt zich

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is licht gestegen in een erg volatiele week, waarin de oorlog in Oekraïne een grote rol bleef spelen.

Bij een slot van 674,80 punten op vrijdag, steeg de AEX op weekbasis 0,5 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 671,73 punten, toen een verlies van bijna 8 procent.

Eind vorige week dook de hoofdindex voor het eerst in ruim een jaar onder de 700 punten.

Toch denkt vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International dat de oorlog wel is ingeprijsd, hoewel een daling van 3 tot 4 procent nog wel mogelijk is “op een slechte dag”.

Aandelen zijn behoorlijk in waarde gedaald en de waarderingen zijn een stuk aantrekkelijker geworden, vindt Van Eerden, en dat biedt koopkansjes volgens hem.

Dat is voor de korte termijn. Voor de lange termijn is er een recessie, die volgens hem zelfs al begonnen is.

Dat is terug te zien in de steeds kleinere spread tussen de tweejarige en tienjaarsrente in de VS, die een verslechtering van de economische outlook suggereert, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Als er sprake is van een negatieve spread, waarbij de korte termijn rente hoger is dan de langetermijnrente dan zou dit een recessie inluiden.

De tweejarige Amerikaanse rente noteerde vrijdag op 1,73 procent en de tienjaarsrente op 2,00 procent.

Ook een dreigende stagflatie is een probleem, aldus Aslam.

Bij Carmignac waarschuwen ze dat de oorlog in Oekraïne inderdaad tot stagflatie kan leiden, ofwel een vertraging van de economie in combinatie met een hoge inflatie. En een gebrek aan grondstoffen kan volgens de Franse belegger de verstoringen in de aanvoerketen verder vergroten, met alle negatieve gevolgen van dien.

ECB verrassend hawkish

Dat probleem lijkt de Europese Centrale Bank ook te zien. Voorzitter Christine Lagarde waarschuwde bij het rentebesluit afgelopen week dat de Russische invasie in Oekraïne kan leiden tot nieuwe verstoringen.

De ECB zei ook dat de inflatie in de eurozone dit jaar veel hoger uitkomt dan verwacht, terwijl de risico's voor de economische outlook zijn toegenomen als gevolg van de oorlog.

"Welkom bij team stagflatie", concludeerde econoom Carsten Brzeski van ING dan ook. Volgens hem staat de deur naar een eerste renteverhoging voor het eind van dit jaar "wagenwijd open" op basis van de nieuwste inflatieramingen.

De ECB rekent in 2022 op een inflatie van 5,1 procent en een kerninflatie van 2,6 procent.

Volgens beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen was het rentebesluit van de ECB "meer hawkish" dan verwacht.



"De ECB zal de afbouw van haar activa-aankopen versnellen en voorziet een volledige afronding van alle aankopen in het tweede kwartaal. Dat maakt de weg vrij voor renteverhogingen, hoewel 'enige tijd' na het einde van de aankopen de ECB flexibiliteit biedt", aldus Van Leenders.

"Dit alles ondanks de toegenomen onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne", aldus de marktkenner, die een vrij bescheiden marktreactie zag na het rentebesluit.

De aandacht ging deze week verder uit naar Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen stegen in februari met 7,9 procent op jaarbasis en de kerninflatie kwam uit op 6,4 procent. In januari noteerde de inflatie in de Verenigde Staten op 7,5 procent en de kerninflatie op 6,0 procent.

De olieprijzen koelden aan het eind van de week wat af, nadat ze aanvankelijk flink stegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en nadat de Verenigde Staten een importban op Russische olie bekendmaakte.

WTI kostte vrijdag 107 dollar per vat, na een piek van bijna 130 dollar eerder deze week.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0980 en daarmee op weekbasis licht hoger.

Stijgers en dalers

Shell kondigde deze week aan dat het geen Russische olie meer op zal kopen. De energiereus kocht de afgelopen tijd Russische olie voor de spotprijs, wat op veel kritiek kon rekenen. Shell meldde ook dat de winst die het daarop maakt naar Oekraïne gaat. Het aandeel steeg op weekbasis ruim 5 procent.

De defensieve waarden RELX en Wolters Kluwer behoorden tot de grootste dalers met verliezen van zo'n 8 procent. DSM verloor ruim 6 procent.

Koploper in de AEX was deze week Just Eat Takeaway, dat ruim 12 procent won, mogelijk omdat er overname fantasie in het aandeel zou zitten. De winst voor het aandeel werd voornamelijk vrijdag behaald.

UMG volgde met een plus van zo'n 12 procent. Deutsche Bank zette het aandeel op de kooplijst.

In de AMX ging Boskalis aan kop met een plus van 35 procent. Boskalis presenteerde deze week jaarcijfers, maar veel belangrijker was het overnamebod van 32,50 euro op de maritiem dienstverlener door grootaandeelhouder HAL, dat al een belang van ruim 46 procent heeft. Degroof Petercam noemde het bod bescheiden. HAL steeg zo'n 4 procent op weekbasis.

TKH won op weekbasis bijna 11 procent na goed ontvangen jaarcijfers. ING sprak van solide resultaten voor TKH en Degroof Petercam denkt dat er nog meer in het vat zit in 2022, wijzend op bijvoorbeeld de orderportefeuille in Haaksbergen.

Basic-Fit steeg deze week na het presenteren van cijfers zo'n 4,5 procent. Volgens ING was de aanwas van nieuwe leden erg sterk in het afgelopen jaar.

Verder steeg AMG op weekbasis zo'n 19 procent, volgens ING nu de vanadiumprijzen steeds verder oplopen. Vopak was hekkensluiter met een verlies van 11 procent. Jefferies haalde het aandeel van zijn kooplijst.

In de AScX deed Vivoryon afgelopen week goede zaken, met een plus van 11 procent op weekbasis. Heijmans steeg zo'n 9 procent. ForFarmers belandde onderaan in de AScX, met een verlies van ruim 6,5 procent op weekbasis. Kepler Cheuvreux zette ForFarmers op de verkooplijst. CM.com verloor bijna 6 procent.

Het lokaal genoteerde Beter Bed schoot deze week 17 procent omhoog na cijfers. Vooral de hervatting van het dividend noemde Degroof Petercam positief.