Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag overwegend lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 0,1 procent op 4.254,08 punten en de Dow Jones index stijgt 0,3 procent op 33.281,38 punten. De Nasdaq verliest 0,8 procent op 13.022,96 punten



Beleggers reageerden aanvankelijk positief op berichten dat de Russische president Vladimir Poetin zou hebben gezegd dat er progressie zit in de gesprekken met Oekraïne. Dit voedt de hoop op een staakt-het-vuren.



Tegelijkertijd gaan de Russische aanvallen op Oekraïense steden door, stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.



De Amerikaanse president Joe Biden maakte bekend dat de VS samen met de EU en andere partners van de G7 de reguliere handelsbetrekkingen met Rusland zullen beëindigen, vanwege de invasie in Oekraïne.



Economen van Goldman Sachs verwachten dat de groei in de VS dit jaar vermoedelijk lager uitkomt dan eerder verwacht, op 1,75 procent. Eerder ging de bank uit van 2 procent en de consensus rekent op een groei van 2,75 procent.



Goldman Sachs berekende dat door de stijgende energie- en voedselprijzen de koopkracht in de VS afneemt, met name voor mensen met lage inkomens.



Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig. De Universiteit van Michigan meldde een daling van het consumentenvertrouwen in de VS in maart.



De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,0912. De olieprijs stijgt zo'n 3 procent.



Bedrijfsnieuws



De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk starten een formeel mededingingsonderzoek naar Alphabet, de moedermaatschappij van Google, en Facebook-eigenaar Meta Platforms. De twee Amerikaanse bedrijven worden ervan verdacht illegale prijsafspraken te maken voor online advertenties. Alphabet daalt 0,5 procent, terwijl Meta 2,5 procent verliest.



Applied Materials gaat 0,5 procent hoger. De maker van halfgeleiderapparatuur kondigde een aandeleninkoopprogramma aan van 6 miljard dollar en verhoogde het dividend met ruim 8 procent.



Rivian Automotive daalt 7,5 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers. De fabrikant van elektrische auto's boekte het afgelopen kwartaal een verlies van meer dan 2 miljard dollar, onder andere vanwege problemen in de aanvoerketen. Ook voor het lopende jaar waarschuwde Rivian voor deze problemen.



Oracle stijgt 3 procent. Beleggers leken gerustgesteld door de outlook die het softwarebedrijf gaf, hoewel de winst in het derde kwartaal daalde.

Bron: ABM Financial News