Europese beurzen hoger richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag gestegen. De Stoxx Europe 600 index sloot 1,0 procent hoger op 431,17 punten, de Duitse DAX steeg 1,4 procent op 13.628,11 punten, de Franse CAC 40 eindigde 0,9 procent in de plus op 6.260,25 punten en de Britse FTSE sloot 0,8 procent hoger op 7.155,64 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees erop dat het een handelsweek was met veel volatiliteit, waarbij het sentiment kwetsbaar blijft.

De stijging vrijdag was te verklaren door berichten dat de Russische president Poetin zou hebben gezegd dat er positieve verschuivingen zijn in de gesprekken met Oekraïne.



Hewson wees echter op het gebrek aan details en het feit dat Rusland nog steeds Oekraïense steden bombardeert en meer militairen richting Oekraïne stuurt.

De EU kondigde in samenspraak met partners van de G7 vrijdag nieuwe sancties tegen Rusland aan.

"De gevolgen [van de oorlog in Oekraïne] zullen pas in de komende weken tot de bedrijven doordringen, als de gevechten doorgaan en de sancties worden aangescherpt", zei Fidelity. "De schaarste van de grondstoffen zal waarschijnlijk nu pas beginnen te bijten."

De Duitse inflatie bedroeg in februari 5,1 procent op jaarbasis tegen 4,9 procent in januari. Dat is in lijn met de voorlopige cijfers. De Britse export over januari bleek te zijn gedaald, terwijl de import wel steeg. De industriële productie van het Verenigd Koninkrijk bleek in januari hoger uit te vallen dan voorzien.

Een vat WTI-olie werd vrijdag 2,5 procent duurder en kostte zo'n 109 dollar. Eerder deze week noteerde de olieprijs nog rond de 130 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0943.

Bedrijfsnieuws

EssilorLuxottica heeft in 2021 de omzet ten opzichte van voor de coronacrisis een herstel zien doormaken. Het aandeel steeg zo'n 3 procent.

In Parijs ging Airbus aan kop in de CAC 40, met een plus van 4 procent. ArcelorMittal steeg ook bijna 4 procent. Renault was met een verlies van zo'n 2 procent de sterkste daler.

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een plus van bijna 5 procent. Adidas won 4 procent. Delivery Hero verloor ruim 2 procent en ook RWE moest zo'n 2 procent laten gaan in de DAX. HelloFresh daalde ruim een procent.

In Amsterdam ging rivaal Just Eat Takeaway juist zo'n 14 procent omhoog bij relatief hoge volumes. Overnamegeruchten lijken voor fantasie in het aandeel te zorgen.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de indexen op Wall Street overwegend lager.