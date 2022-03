EU kondigt nieuwe sancties tegen Rusland aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie heeft nieuwe sancties afgekondigd tegen Rusland. Dit meldde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen vrijdag. "Rusland heeft tot dusverre geen enkele bereidheid getoond om serieus deel te nemen aan onderhandelingen over een diplomatieke oplossing. In plaats daarvan horen we alleen nieuwe leugens en valse beschuldigingen", aldus Von der Leyen. Rusland wordt onder meer de status van 'meest begunstigde natie' ontnomen door de EU en partners van de G7, waaronder de Verenigde Staten. Hiermee komen belangrijke voordelen te vervallen die Rusland als WTO-lid geniet. Er komen ook meer maatregelen tegen oligarchen in de kring rond president Vladimir Poetin. Brussel blokkeert onder meer het gebruik van cryptovaluta om de sancties te omzeilen. Ook wordt de export van EU-luxegoederen naar Rusland verboden en verbiedt Brussel de invoer van belangrijke goederen in de Russische ijzer- en staalsector. De EU stelt ook een groot verbod voor op nieuwe Europese investeringen in de Russische energiesector, aldus Von der Leyen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.