Poetin zet AEX hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten.



De AEX index steeg 0,4 procent tot 674,80 punten, terwijl de AMX een winst van 0,8 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,2 procent.

De markt veerde op, na berichtgeving dat de Russische president Vladimir Poetin zou hebben gezegd dat er progressie is in de gesprekken met Oekraïne. Dit voedt de hoop op een staakt-het-vuren.

De wereld wordt geconfronteerd met een stagflatoire schok is, en “lagere groeivooruitzichten leiden tot lagere aandelenkoersen", zei ING.

Vooruitblikkend naar volgende week zeiden de economen van ING dat de Federal Reserve klaar is om de rente met 25 basispunten te verhogen. "Nu de economie sterk groeit, in grote aantallen banen creëert en de hoogste inflatie in 40 jaar een feit is, zal zelfs alle onzekerheid en volatiliteit op de financiële markten, veroorzaakt door de Russische invasie in Oekraïne, de Fed er niet van weerhouden om woensdag de rente te verhogen", aldus ING. De bank verwacht dit jaar zes verhogingen van elk 25 basispunten en nog eens twee in 2023.

Het was een relatief rustige macrodag. Voorbeurs werd bekend dat de Duitse inflatie in februari 5,1 procent bedroeg, zoals voorlopige cijfers al meldden. De Britse export daalde in januari met 8,7 procent, terwijl de import juist steeg met 11,0 procent. De industriële productie in het Verenigd Koninkrijk steeg in januari met 0,7 procent.

In de VS bleek het consumentenvertrouwen in maart gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0943. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0982 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0983 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 2,8 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 19 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Just Eat Takeaway. Het aandeel schoot tegen het einde van de handelsdag opeens 14,0 procent hoger, bij relatief hoge volumes. Overnamegeruchten lijken voor fantasie in het aandeel te zorgen.

Universal steeg 4,3 procent. Deutsche Bank zette het aandeel op de kooplijst. ArcelorMittal steeg 3,5 procent, terwijl Signify 2,4 procent won. ING was met een verlies van 3,2 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen.

In de AMX noteerde Alfen 8,2 procent hoger, Eurocommercial won 3,7 procent, maar Aperam verloor 2,5 procent.

In de AScX won Sif 3,2 procent, ForFarmers steeg 3,1 procent en Kendrion daalde 1,8 procent.

Het lokaal genoteerde Beter Bed schoot 6,9 procent omhoog na cijfers. Vooral de hervatting van het dividend noemde Degroof Petercam positief.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.250,81 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,1 procent in het rood.