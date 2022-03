Productieplan Rivian stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Rivian Automotive heeft de markt teleurgesteld, nu blijkt dat door aanvoerproblemen de fabrikant in 2022 slechts op halve kracht kan produceren. Dat bleek uit de jaarcijfers van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's. Rivian heeft naar eigen zeggen voldoende capaciteit om meer dan 50.000 auto's te produceren in 2022, maar dat door problemen in de aanvoerketen het slechts de helft daarvan kan bouwen. De markt had gerekend op een productie van 40.000 exemplaren. En net als in 2021 zal de fabrikant nog een flinke hoeveelheid geld verbranden dit jaar. In 2021 boekte Rivian een omzet van 55 miljoen dollar, dankzij de verkoop van 920 auto's, vrijwel allemaal in het laatste kwartaal van vorig jaar. Dit is echter ruimschoots te weinig om de kosten te kunnen dragen. "Aangezien we voertuigen produceren tegen lage volumes op productielijnen die voor grotere volumes zijn ontworpen", zal het brutoresultaat negatief blijven, aldus Rivian. De operationele kosten explodeerden in het vierde kwartaal van 353 miljoen dollar tot 2,1 miljard dollar. In heel vorig jaar bedroegen de kosten 3,8 miljard dollar. In het vierde kwartaal werd zo een nettoverlies geleden van 2,5 miljard dollar. In heel 2021 kwam het verlies zelfs uit op 4,7 miljard dollar. Rivian had aan het einde van 2021 nog 18,4 miljard dollar in kas. Het aandeel Rivian verliest vrijdag voorbeurs 9 procent. Bron: ABM Financial News

