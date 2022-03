Beursblik: Europa kan nauwelijks zonder Russisch gas Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europa kent een grote afhankelijkheid van Russisch gas en afsluiting door Moskou levert stevige uitdagingen op. Dit blijkt vrijdag uit een rapport van ING. De bank wees in een rapport onder meer op de gedaalde gasproductie in Europa in de voorbije jaren, onder aanvoering van Nederland. Vorig jaar kwam de productie in Europa, inclusief Noorwegen, uit op 214 miljard kubieke meter, terwijl de geschatte gasbehoefte op 524 miljard ligt en er dus een gat gaapte van 310 miljard, ofwel 60 procent die buiten Europa moest worden gekocht. Dat werd uiteindelijk 296 miljard en daarvan kwam het gros uit Rusland, namelijk 52 procent. ING berekende dat Noorwegen, Nederland en het Verenigde Koninkrijk de productie met 14 miljard kuub kunnen verhogen, terwijl Nederland in de Noordzee nog nieuwe gasvelden in ontwikkeling kan nemen, aldus de bank. Buiten Europa zijn de importmogelijkheden voor compensatie niet ruim bemeten. ING ziet uit de combinatie Algerije/Azerbeidzjan 2 miljard aan mogelijke extra aanvoer komen, ofschoon het eerste land nog wel met een groei van binnenlandse vraag te maken heeft. Dit zorgt ervoor dat Europa sterk afhankelijk wordt gemaakt van LNG. Daarvan lijkt volgens ING nog voldoende van te zijn, met circa 125 miljard kuub aan reservecapaciteit, maar de vraag is of dit allemaal wel echt beschikbaar is. Tegelijkertijd is Rusland ook een grootleverancier van deze brandstof aan Europa, goed voor 20 procent van de totale leveringen. Daarnaast is 70 procent van de leveringscontracten gesloten voor de lange termijn met strikte clausules ten aanzien van bestemmingen. Volgens ING is daarmee slechts 30 procent van de deze markt zo gezegd ‘on spot’. De Verenigde Staten spelen als exporteur van LNG naar Europa ondertussen een steeds belangrijker rol met een stijging van 75 procent naar 10 miljard kuub in januari van dit jaar. Dat ging ten koste van de export naar de belangrijkste concurrent van Europa, Azië. Het lijkt er volgens ING wel op dat de VS doorgaan met de verhoging van de leveringen van LNG aan Europa. De VS zijn op weg naar de grootste LNG-capaciteit ter wereld met een geschatte omvang van 118,1 miljard kuub aan het einde van dit jaar. Dat biedt voor 2022 nog weinig soelaas, maar op de wat langere termijn kan dit Europa flink helpen volgens ING. Europa kent volgens ING echter een nog veel belangrijker probleem: gasimportcapaciteit. Die ligt nu op 204 miljard kuub, indien de capaciteit van Turkije buiten beschouwing wordt gelaten. Veel van de beschikbare capaciteit bevindt zich bovendien in Spanje, en dat land is relatief gebrekkig aangesloten op het Europese gasnetwerk. Het capaciteitstekort vraagt dan ook om investeringen. Duitsland kondigde vorige week al aan versneld twee nieuwe LNG-terminals te gaan bouwen. Alles bij elkaar opgeteld denkt ING dat Europa de wegval van het Russische gas slechts voor ongeveer 55 procent kan opvangen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.