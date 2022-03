SEC neemt 5 Chinese aandelen op de korrel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Securities and Exchange Commission heeft vijf Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering op de korrel. Deze vijf bedrijven dreigen hun Amerikaanse notering kwijt te raken, nu zij er niet in geslaagd zijn om een accountant in te huren die door de Amerikaanse toezichthouders kan worden gecontroleerd. Onder deze vijf bedrijven bevinden zich Yum China, de uitbater van KFC en Pizza Hut in China, en biotechbedrijf BeiGene. Sinds 2020 is de regel dat bedrijven hun notering kunnen kwijtraken, als de Amerikaanse toezichthouder drie jaar op rij de cijfers niet kan controleren. Chinese aandelen in de VS kregen donderdag fikse tikken, maar lijken vrijdag, in lijn met de brede markt, hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

