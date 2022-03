Futures wijzen op licht hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een licht hogere opening van Wall Street. De future op de toonaangevende S&P 500 index noteerde rond lunchtijd 0,4 procent in het groen. De futures hebben vrijdag moeite om richting te kiezen en schommelen tussen kleine winsten en verliezen. De oorlog in Oekraïne en inflatie-angst temperen ook vrijdag het sentiment. Beleggers maken zich zorgen over de vooruitzichten voor de wereldeconomie, waardoor de vraag naar risicovollere beleggingen de afgelopen dagen is afgenomen. De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verwachting vrijdag aankondigen dat de VS samen met de EU en de G7 zullen oproepen tot beëindiging van de reguliere handelsbetrekkingen met Rusland, vanwege de invasie in Oekraïne. "Het ontbreekt aan optimisme", zei marktanalist Michael Batnick van Ritzholtz Wealth Management. "Sterker nog, als je op zoek bent naar een sprankje hoop, blijkt niemand bullish", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slechts het consumentenvertrouwen geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,1028. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0982 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0983 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 3,6 procent hoger. Bedrijfsnieuws De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk starten een formeel mededinginsgonderzoek naar of Alphabet, de moedermaatschappij van Google, en Facebook-eigenaar Meta Platforms. De twee Amerikaanse bedrijven worden ervan verdacht illegale prijsafspraken te maken voor online advertenties. Alphabet steeg voorbeurs 1,6 procent, terwijl Meta 1,0 procent won. Western Union schort zijn activiteiten in Rusland en Wit-Rusland op. Het aandeel noteerde voorbeurs 0,4 procent hoger. In de VS genoteerde Chinese aandelen staan onder druk nu de Securities and Exchange Commission stappen onderneemt om vijf bedrijven uit China hun Amerikaanse notering af te nemen. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,4 procent lager op 4.259,52 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het rood op 33.174,07 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,0 procent tot 13.129,96 punten. Bron: ABM Financial News

