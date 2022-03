Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, ook al geeft de oorlogssituatie in Oekraïne onverminderd reden tot zorg.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 1,2 procent op 430,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 13.528,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,5 procent met een stand van 6.240,43 punten. De Britse FTSE liep vrijdag 1,1 procent op naar 7.176,99 punten.

"Na de terugval van de Europese beurzen op donderdag en opnieuw een wisselvallige handelsdag op Wall Street, blijven de aandelenmarkten vandaag dicht bij huis", ziet marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Het uitblijven van een flinke sprong in de olieprijs geeft volgens de analist wat steun. De olieprijs trok vanochtend met 1,4 procent aan, na een daling van circa 15 procent in de afgelopen twee dagen.

"De gevolgen [van de oorlog in Oekraïne] zullen pas in de komende weken tot de bedrijven doordringen, als de gevechten doorgaan en de sancties worden aangescherpt", aldus Fidelity. "De schaarste van de grondstoffen zal waarschijnlijk nu pas beginnen te bijten."

"De onderhandelingen tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland zijn gisteren op niks uitgedraaid", zo merkte beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx op. Volgens hem vertaalde zich dit in dalende Aziatische beurzen. "Op de Chinese beurs heerste er ook nog eens een risk-off stemming doordat de Amerikaanse toezichthouder SEC vijf Chinese bedrijven heeft laten weten dat ze hoogstwaarschijnlijk moeten vertrekken van de Amerikaanse beurs", aldus Verstraete.

De Duitse inflatie bedroeg in februari 5,1 procent op jaarbasis tegen 4,9 procent in januari. Dat is in lijn met de voorlopige cijfers. De Britse export over januari bleek te zijn gedaald, terwijl de import wel steeg. De industriële productie van het Verenigd Koninkrijk bleek in januari hoger uit te vallen dan voorzien.

Er staat vrijdag voor de Verenigde Staten één cijfer op het programma en dat betreft de consumentenvertrouwen, gemeten door de universiteit van Michigan.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 3,8 procent in het groen op 110,09 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 113,52 dollar werd betaald, eveneens een stijging van 3,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,10. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0990 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0985 op de borden.



Bedrijfsnieuws

EssilorLuxottica heeft in 2021 de omzet ten opzichte van voor de coronacrisis een herstel zien doormaken. Het aandeel noteerde 3,8 procent hoger in koers.

In Parijs leverde de koers van het aandeel Dassault 1,8 procent in, terwijl de koers van het BNP Paribas de reeks dalers aanvoerde met een verlies van 2,3 procent. Koerswinsten liepen tot maximaal in de 2 procent op, zoals bijvoorbeeld voor het aandeel Alstom en Saint-Gobain.

In Frankfurt was het aantal stevige koersdalingen al net zo bescheiden als in Parijs. De koers van het aandeel Delivery Hero verloor 4,5 procent. Op de Duitse beurs stegen de koersen wel tot boven de 3 procent, van het aandeel Heidelbergcement bijvoorbeeld, dat 3,1 procent won.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,4 procent tot 4.259,51 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.174,07 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 13.129,96 punten.