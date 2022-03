Valuta: euro weer onder 1,10 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag onder 1,10 dollar, na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de mislukte gesprekken tussen Rusland en Oekraïne gisteren in Turkije.

"We hebben een nieuw basisscenario", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO. "Daarin gaan we er vanuit dat er nu al sprake is van beperkingen van de fysieke bevoorrading van grondstoffen, en volgens ons zal dit de komende maanden nog ernstiger worden naarmate embargo's en zelfgenomen maatregelen van kracht worden. Dit zal een domino-effect hebben op de bevoorradingsketens, terwijl er ook een kans is op vergeldingsmaatregelen van de Russische regering. De energieprijzen, inclusief elektriciteit, zullen in dit scenario hoog blijven, net als de prijzen van metalen en agrarische grondstoffen, waardoor de inflatie van energie- en goederenprijzen verder zal oplopen en het vertrouwen en de consumptie onder druk zullen komen te staan", aldus Boele.

De economieën van de eurozone en het Verenigd Koninkrijk zullen in het basisscenario veel zwaarder worden getroffen dan de Amerikaanse economie. Tegelijkertijd zijn volgens de bank de mogelijkheden om het monetaire beleid te verruimen om de economische klappen op te vangen beperkt vanwege de hoge inflatie.

"Hoewel een uitstel van de eerder aangekondigde beleidsverkrapping door de ECB waarschijnlijk lijkt en de activa-aankopen wellicht zullen worden voortgezet, voorzien wij geen aanzienlijke versoepeling van het beleid van het soort dat we tijdens de pandemie hebben gezien." Voor de Fed wordt de kans op renteverhogingen volgens Boele nog groter, aangezien de Amerikaanse economie te maken zal krijgen met een hogere inflatie, maar de economie een minder grote klap zal krijgen,omdat deze veel minder afhankelijk is van de invoer van Russische grondstoffen.

De ECB koos donderdag tegen de verwachtingen in voor verdere stappen om het monetaire beleid te normaliseren, waaronder het sneller afbouwen van de obligatie-opkopen.

De inflatie komt volgens de nieuwe voorspellingen van de Europese Centrale Bank in 2022 uit op 5,1 procent en de kerninflatie op 2,6 procent. In 2023 moet de inflatie afzwakken tot 2,1 procent en in 2024 tot 1,9 procent. In december rekende de ECB voor 2022 nog op een inflatie van 3,2 procent en van 1,8 procent in 2023 en 2024.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft de ECB de groeiverwachtingen donderdag verlaagd. Voor 2022 gaat de centrale bank nu uit van een groei van 3,7 procent. Dat was drie maanden geleden nog 4,2 procent.

"Met die nieuwe vooruitzichten verwacht ABN AMRO dat rentes gecorrigeerd voor inflatie onder druk zullen blijven staan. We verwachten een negatiever beleggerssentiment dan wij eerder dachten, maar rekenen nog niet op marktpaniek. We gaan er vanuit dat in deze omgeving veiligehavenmunten een prominentere rol gaan spelen, vooral de Amerikaanse dollar en de Japanse yen. De Zwitserse frank zal het waarschijnlijk minder goed doen dan de andere veiligehavenmunten, omdat Zwitserland relatief dicht bij het conflictgebied ligt. Wij verwachten dat de valuta's van de olie-exporterende landen het nog steeds relatief goed zullen doen. Wij denken dat valuta's met minder liquide markten het relatief slecht zullen doen, zelfs als de landen ver van het conflict verwijderd zijn. Marktliquiditeit begint dan ook een belangrijkere rol te spelen dan locatie. De daling van de euro, de Zweedse kroon en de Poolse zloty zal volgens ons aanhouden. Het euro/dollar-paar zou tot onder pariteit kunnen dalen", aldus de valutaspecialist.

In een negatiever scenario verwacht de bank een zeer negatief marktsentiment of zelfs paniek. "Dan kopen beleggers alleen de meest liquide veiligehavenmunten, de Amerikaanse dollar en de Japanse yen. Alle andere valuta's zullen hoogstwaarschijnlijk grote dalingen laten zien. In deze omgeving zou de euro kunnen bewegen naar het dieptepunt, dat op 0,8231 dollar ligt", aldus Boele.

Het tweede alternatieve scenario is minder negatief en heeft overeenkomsten met het vorige basisscenario. Daarin kan het sentiment relatief snel verbeteren en zullen beleggers snel winst nemen op veiligehavenvaluta's en de euro en de Zweedse kroon kopen. "De euro zou dan weer kunnen herstellen naar 1,12 dollar. Geleidelijk zullen fundamentele factoren weer de overhand krijgen. Omdat het monetair beleid van de Fed en de ECB tegen die tijd uiteenloopt, denken we dat een daling van de dollar door minder vraag naar veiligehavenmunten slechts tijdelijk van aard zal zijn. Beleggers zullen de dollar kopen ten opzichte van de euro vanwege het verschil in monetair beleid. In dit positievere scenario verwachten wij dat de Europese munt tegen eind 2022 rond 1,07 dollar ligt. En zo zal de dollar het in de meeste scenario's uiteindelijk waarschijnlijk goed doen", aldus Boele.

De Duitse inflatie bedroeg in februari 5,1 procent op jaarbasis tegen 4,9 procent in januari. Dat is in lijn met de voorlopige cijfers. De Britse export over januari bleek te zijn gedaald, terwijl de import wel steeg. De industriële productie van het Verenigd Koninkrijk bleek in januari hoger uit te vallen dan voorzien.

Er staat vrijdag voor de Verenigde Staten één cijfer op het programma en dat betreft de consumentenvertrouwen over maart zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent lager op 1,0970 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8391 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag eveneens 0,1 procent en noteerde op 1,3075 dollar.