AEX maakt voorzichtige draai omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 674,72 punten. "Na de terugval van de Europese beurzen op donderdag en opnieuw een wisselvallige handelsdag op Wall Street, blijven de aandelenmarkten vandaag dicht bij huis", ziet marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Het uitblijven van een flinke sprong in de olieprijs geeft volgens de analist wat steun. De olieprijs trok vanochtend met 1,4 procent aan, na een daling van circa 15 procent in de afgelopen twee dagen. "De gevolgen [van de oorlog in Oekraïne] zullen pas in de komende weken tot de bedrijven doordringen, als de gevechten doorgaan en de sancties worden aangescherpt", aldus Fidelity. "De schaarste van de grondstoffen zal waarschijnlijk nu pas beginnen te bijten." "De onderhandelingen tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland zijn gisteren op niks uitgedraaid", zo merkte beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx op. Volgens hem vertaalde zich dit in dalende Aziatische beurzen. "Op de Chinese beurs heerste er ook nog eens een risk-off stemming doordat de Amerikaanse toezichthouder SEC vijf Chinese bedrijven heeft laten weten dat ze hoogstwaarschijnlijk moeten vertrekken van de Amerikaanse beurs", aldus Verstraete. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0972. Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vandaag nog inzicht in het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Shell aan kop met een koerswinst van 2,3 procent en Signify steeg met 2,3 procent. ING blijft in de hoek waar de klappen vallen, en leverde nog eens 3,1 procent in. In de AMX won Alfen 6,6 procent en Basic-Fit 2,6 procent. Aperam verloor 2,3 procent. In de AScX won Ordina 4,0 procent. Kendrion verloor 1,1 procent. Het lokaal genoteerde Beter Bed schoot 7,4 procent omhoog na cijfers. Vooral de hervatting van het dividend noemde Degroof Petercam positief. Bron: ABM Financial News

