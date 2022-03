Beursblik: OCI favoriete kunstmestaandeel Credit Suisse Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De prijzen voor kunstmest gaan hard stijgen en daarvan zal vooral OCI profiteren. Dit schrijven analisten van Credit Suisse vrijdag in een rapport. De analisten rekenen op een prijsstijging van gemiddeld 18 procent. De energieprijzen stijgen hard, en dat zal gevolgen hebben voor het aanbod van kunstmest. Ook is er een Chinese exportban en zal de oorlog in Oekraïne de export uit Rusland en Oekraïne terugdringen. Credit Suisse verwacht dat meer landen hun eigen behoefte veilig zullen stellen door een exportban uit te vaardigen. Ook kunnen boeren door de hogere prijzen die zij voor hun gewassen kunnen vragen, meer betalen voor kunstmest, wat een prijsstijging ook mogelijk maakt, aldus de zakenbank. Credit Suisse blijft OCI prefereren boven Yara, omdat OCI veel minder dan Yara afhankelijk is van Europees gas. Het in Amsterdam genoteerde aandeel heeft dan ook een Outperform advies, terwijl het advies op Yara Underperform is. Het aandeel OCI is momenteel echter 12 procent goedkoper dan Yara, merkten de analisten nog op, terwijl de marges bij OCI volgens de bank beter zijn. Bron: ABM Financial News

