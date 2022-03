Deutsche Bank zet Universal Music Group op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank is vrijdag gestart met het volgen van Universal Music Group met een koopadvies en koersdoel van 25,00 euro. Analist Benjamin Black is overwegend positief over de muziekindustrie en is van mening dat de platenmaatschappijen Warner Music en Universal Music de beste manier zijn om in te spelen op een opleving in de omzetgroei uit muziek. Het aandeel Universal sloot donderdag op 19,56 euro. Bron: ABM Financial News

