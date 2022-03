Omzetherstel bij EssilorLuxottica Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) Brillenverkoper EssilorLuxottica heeft over 2021 de omzet ten opzichte van voor de coronacrisis een herstel zien doormaken. Dit maakte het bedrijf vrijdag bekend. De omzet over het afgelopen boekjaar steeg tegen constante valuta ten opzichte van 2019 met 8 procent naar 17,85 miljard euro. Het operationeel resultaat steeg met 17 procent naar 3,0 miljard euro, terwijl de bijbehorende marge met 800 basispunten steeg naar 17 procent. Onder de streep restte een 16 procent hogere nettowinst van 2,1 miljard euro. De resultaten zijn nog zonder de bijdrage van GrandVision. De overname van de optiekketen werd in de tweede helft van 2021 afgerond. Als de resultaten van GrandVision wel worden meegeteld zou de omzet uitkomen op 21,5 miljard euro, waarvan 5,6 miljard euro in het laatste kwartaal van het boekjaar. Outlook De uitbater van brillenketens bevestigde de eerder geformuleerde doelstellingen tot en met 2026 waarin het bedrijf streeft naar een jaarlijkse omzetgroei van een circa 5 procent vanaf dit jaar en een operationele marge van 19 tot 20 procent. Bron: ABM Financial News

