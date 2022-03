AEX vermoedelijk hoger van start na bescheiden verlies Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag vermoedelijk hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ruim een half procent. Donderdag verloor de AEX 2,4 procent op 671,85 punten, na een winst van 4,8 procent op woensdag.

Woensdag was er nog sprake van optimisme, in afwachting van een topoverleg tussen Oekraïne en Rusland over een staakt-het-vuren. Kiev leek toen te hinten op de bereidheid tot concessies. Tijdens het overleg donderdag in het Turkse Antalya wisten de ministers van buitenlandse zaken van Oekraïne en Rusland, Koeleba en Lavrov, echter geen resultaten te boeken.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade was het mondiale herstel op de aandelenmarkten woensdag mogelijk niet meer dan een 'dead cat bounce' "aangezien de feitelijke fundamenten die de wereldwijde aandelenmarkten op de knieën brachten, niet zijn veranderd."

Het rentebesluit van de ECB was daarnaast woensdag meer ‘hawkish’ dan verwacht, met onder meer oplopende rentevergoedingen op staatsobligaties tot gevolg, terwijl de Amerikaanse consumentenprijzen in februari met 7,9 procent op jaarbasis bleken te zijn gestegen, hetgeen nipt boven de verwachting was.

De prijs voor een vat Amerikaanse ruwe olie sloot donderdag na een volatiele handelsdag 2,5 procent lager op 106,02 dollar per vat, na woensdag al 12 procent te zijn gedaald.

De olieprijzen kwam onder druk te staan nadat Rusland zei dat het zijn contractuele leveringsverplichtingen na zal komen.

Eerder op de dag zag de olieprijs zich nog gesteund door opmerkingen van de minister van energie van de Verenigde Arabische Emiraten, die uitspraken van een ambassadeur van het land over een mogelijke extra productieverhoging van OPEC bagatelliseerde.

De opmerkingen kwamen op een moment waarop de markt nadenkt over hoe de wereld het gat in de aanvoer zou kunnen opvullen dat zou ontstaan door een breed westers embargo van Russische olie, nadat de VS eerder deze week waren overgegaan op een verbod op de invoer van ruwe olie uit Rusland.

Op Wall Street bleven de dalingen donderdagavond beperkt met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van minder dan een half procent.

In Azië verliezen de beurzen Sydney en Seoel vanochtend krap 1 procent. Tokio en Hongkong noteren daarnaast tot 2 procent lager. De Hang Seng index in Hongkong staat onder druk door techaandelen. Zo verliezen Tencent, Alibaba en Meituan respectievelijk 4,0 procent, 7,9 procent en 7,8 procent. In Tokio verliest techconglomeraat Softbank meer dan 6 procent van zijn beurswaarde.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de definitieve Duitse inflatiecijfers in februari die vanochtend worden bekendgemaakt.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Beter Bed steeg over 2021 naar 214,2 miljoen euro van 207,5 miljoen euro over 2020. Op een vergelijkbare basis kwam de stijging uit op 5,3 procent. Dit cijfer kwam overeen met de eerdere, voorlopige omzet.

Philips is voornemens het reparatie- en vervangingsprogramma van beademingsapparaten in de VS in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden.

VEON loste een lening bij VTB Bank van 30 miljard roebel, omgerekend 259 miljoen dollar, volledig af.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,4 procent tot 4.259,51 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.174,07 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 13.129,96 punten.