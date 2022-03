Hogere jaaromzet voor Beter Bed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Beter bed heeft over 2021 meer omzet en hogere resultaten geboekt dan over 2020. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de jaarcijfers van de uitbater van matrassenketens uit Uden. De omzet van Beter Bed steeg over 2021 naar 214,2 miljoen euro van 207,5 miljoen euro over 2020. Op een vergelijkbare basis kwam de stijging uit op 5,3 procent. Dit cijfers kwam overeen met de eerdere, voorlopige omzet. De omzet uit het online-segment steeg in 2022 met 55,9 procent. Online was daarmee over het boekjaar goed voor een aandeel van 23,4 procent. De brutomarge bleef over de verslagperiode stabiel op 55,1 procent, terwijl het operationeel resultaat (EBITDA) licht steeg 32,0 miljoen naar 33,2 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam uit op 14,8 miljoen tegen 13,9 miljoen euro een jaar eerder. De nettowinst steeg van 7,9 miljoen naar 13,9 miljoen euro. Aan het einde van het jaar zat er 38 miljoen euro in kas tegen 19,3 miljoen eind 2020. Dividend Beter Bed stelde vrijdag een dividend voor van 0,15 euro per gewoon aandeel Beter Bed. Outlook Dit jaar verhoogt het bedrijf de investeringen om inhoud te geven aan de strategie tot en met 2025 waarin het online-segment meer omvang moet krijgen. In de eerste twee maanden van 2022 zag het bedrijf de orderintake stijgen met een hoog enkelcijferig percentage op jaarbasis. Van de oorlog in Oekraïne ervaart het bedrijf tot nog toe geen significante gevolgen voor de eigen operaties. Het aandeel Beter Bed sloot donderdag op een rood Damrak op 4,15 euro. Bron: ABM Financial News

