Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag na een volatiele handelsdag lager gesloten, na woensdag ook al 15 dollar per vat lager gesloten te zijn, terwijl handelaren de ontwikkelingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne volgden.

Eerder op de dag zag de olieprijs zich nog gesteund door opmerkingen van de minister van energie van de Verenigde Arabische Emiraten, die opmerkingen van de ambassadeur van het land in Washington van woensdag over een mogelijke extra productieverhoging van OPEC bagatelliseerde.

De minister zei dat OPEC gecommiteerd is aan de OPEC+ overeenkomst en het bestaande maandelijkse productieverhogingsmechanisme van 400.000 vaten per dag. De ambassadeur van de VAE in de VS zei eerder een voorstander te zijn van extra productieverhogingen en moedigde OPEC daartoe aan.

OPEC+, waaronder Rusland, heeft zich verzet tegen oproepen om de productie sneller te verhogen, in plaats van door te gaan met de maandelijkse verhoging van de productie met 400.000 vaten per dag. De organisatie heeft zelfs moeite om deze doelstelling te realiseren, gezien de beperkte reservecapaciteit onder leden. De VAE en Saoedi-Arabië zijn één van de weinig leden die in staat zouden zijn om de productie aanzienlijk te verhogen.

De opmerkingen kwamen op een moment waarop de markt nadenkt over hoe de wereld het gat in de aanvoer zou kunnen opvullen dat zou ontstaan door een breed westers embargo van Russische olie, nadat de VS eerder deze week waren overgegaan op een verbod op de invoer van ruwe olie uit het land.

"Het is duidelijk dat er vanuit de VAE verdeelde berichten komen over hun productiebeleid, wat zeker niet zal helpen in deze volatiele tijden", zei marktanalist Warren Patterson van ING.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 2,5 procent, ofwel 2,68 dollar, lager op 106,02 dollar op de New York Mercantile Exchange.