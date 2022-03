Forse verliezen in verschiet voor Pimco door blootstelling aan Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Pimco wordt geconfronteerd met potentiële verliezen door blootstelling aan meer dan 1 miljard dollar aan Russische schulden. Dit meldde de Amerikaanse zakenzender CNBC donderdag. Volgens het jaarverslag van de Amerikaanse vermogensbeheerder had het Pimco Income Fund met een totaalwaarde van 140 miljard dollar ultimo 2021 voor 1,14 miljard dollar aan internationale staatsobligaties van Rusland in portefeuille, schreef de zakenzender. Het fonds, mede geleid door chief investment officer Dan Dan Ivascyn, had eind eind vorig jaar ook voor 942 miljoen dollar aan credit-default swaps op Rusland uitstaan, waarmee beleggers zich voor een bepaalde periode kunnen dekken tegen het risico dat de ontvanger, in dit geval Rusland, de lening niet kan terugbetalen. Pimco, die de CDS verkocht, zal deze moeten uitbetalen als Rusland zijn schulden niet nakomt. Pimco’s Total Return Bond Fund en Emerging Markets Bond Fund hadden volgens de zakenzender vergelijkbare posities, die verbonden zijn aan Rusland, uitstaan. Bron: ABM Financial News

