Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,1 procent tot 4.232,17 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 32.978,00 punten en de Nasdaq noteerde 1,7 procent lager op 13.031,69 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten daalden, terwijl de olieprijzen stegen en onderhandelingen in Turkije tussen Rusland en Oekraïne geen staakt-het-vuren opleverden.

Volgens marktanalist Jeffey Halley van Oanda betekende het uitblijven van resultaten dat de markt weer terug bij af is. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets voegde eraan toe dat de enorme sprong opwaarts [op de aandelenmarkten] van woensdag een sprong in het diepe markeerde, die op weinig was gebaseerd, met name omdat Rusland weinig reden heeft laten zien dat ze te vertrouwen zijn.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in de VS bekend dat de Amerikaanse inflatie in februari verder is gestegen. De consumentenprijzen stegen op maand- en jaarbasis met respectievelijk 0,8 procent en 7,9 procent.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week sterker dan verwacht opgelopen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg met 11.000 tot 227.000, terwijl de markt rekende op 216.000 nieuwe aanvragen.

De euro/dollar noteerde op 1,0992. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1005 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1075 op de borden.

Olie daalde donderdag tot 1,2 procent.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slecht het consumentenvertrouwen van maart geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Amazon heeft een aandelensplitsing aangekondigd, naast een inkoopprogramma ter waarde van 10 miljard dollar. Dit bleek woensdagavond uit een persbericht van de e-commercereus. Het aandeel wordt gesplitst in 20 stukken.



Naast de aandelensplit keurde de raad van bestuur ook een nieuw inkoopprogramma van 10 miljard dollar goed, zonder specifieke einddatum te noemen. Het aandeel steeg 5,0 procent.

Apple verloor 3,9 procent en Intel daalde 2,6 procent. Andere componenten die bedragen aan de daling van de Dow zijn onder meer Procter & Gamble, Cisco en Goldman Sachs. Procter verloor 2,9 procent, Cisco daalde 2,3 procent en Goldman Sachs noteerde 2,3 procent lager.