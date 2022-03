Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,7 procent tot 427,12 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 2,9 procent op 13.442,10 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 2,8 procent op 6.207,20 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,3 procent lager op 7.099,09 punten.

De Europese beurzen gaven in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank donderdag al een deel van de forse winsten van woensdag terug, nu Oekraïne en Rusland in Turkije geen staak-het-vuren wisten af te spreken.



De ECB handhaafde conform de verwachting zijn belangrijkste rentes, waarmee depositorente bleef staan op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent.

Wel werd het schema voor opkopen onder het Asset Purhase Programma aangepast. Na het beëindigen van het Pandemic Emergency Purchase Programme in maart, koopt de ECB vanaf april voor 40 miljard euro aan obligaties op via het APP. In mei wordt dit verlaagd tot 30 miljard en in juni tot 20 miljard euro.

Uit ramingen van de ECB bleek dat de inflatie dit jaar veel hoger uitkomen dan eerder verwacht, terwijl de risico's voor de economische vooruitzichten zijn toegenomen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. De inflatie komt volgens de nieuwe voorspellingen in 2022 uit op 5,1 procent en de kerninflatie op 2,6 procent. In 2023 moet de inflatie afzwakken tot 2,1 procent en in 2024 tot 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1006. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1073 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1075 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,8 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Carlsberg heeft zijn winstverwachting voor 2022 losgelaten, omdat de bierbrouwer een negatieve impact van de oorlog in Oekraïne op de resultaten voorziet, met een mogelijke afwaardering van de activiteiten in Rusland en Oekraïne. In 2021 waren deze twee landen goed voor 13 procent van de omzet en voor 9 procent van de operationele winst van de Deense brouwer. Het aandeel daalde circa 5,5 procent.

Bayer heeft met Cinven een akkoord bereikt over de verkoop van Environmental Science Professional voor 2,6 miljard dollar aan de investeerder. De koers van het aandeel Bayer won circa 1,0 procent.

De koers van het aandeel Boskalis steeg ruim 28 procent na een overnamebod van grootaandeelhouder HAL. Het aandeel van het Belgische CFE, eigenaar van baggeraar DEME, steeg ruim 12,0 procent.

In Parijs noteerde Unibail-Rodamco-Westfield cira 1,5 procent hoger, Thales steeg bijna een procent, terwijl Crédit Agricole circa 7,0 procent daalde en Société Générale ongeveer 5,5 procent daalde. Ook elders in Europa hadden de financials het lastig. Zo verloor ING 4,8 procent. Deutsche Bank beperkte koersverlies tot een half procent na het presenteren van nieuwe groeidoelen.

In Frankfurt won Beiersdorf circa 6,5 procent, Delivery Hero daalde daarentegen ruim 9,0 procent. Adidas, de sterkste stijger woensdag, verloor 6,0 procent, ondanks dat de fabrikant van sportkleding een dubbelcijferige omzetgroei in 2022 verwacht.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,5 procent lager op 4.214,20 punten. De Dow Jones index daalde 1,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,2 procent in het rood.