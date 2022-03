Herstel AEX van korte duur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Na een sterke hersteldag woensdag is de Amsterdamse beurs donderdag toch weer gedaald. De AEX sloot 2,4 procent lager op 671,85 punten.

Woensdag was er nog sprake van optimisme, in afwachting van een topoverleg tussen Oekraïne en Rusland over een staakt-het-vuren. Kiev leek toen te hinten op de bereidheid tot concessies.

Tijdens het overleg donderdag in het Turkse Antalya wisten de ministers van buitenlandse zaken van Oekraïne en Rusland, Koeleba en Lavrov echter geen resultaten te boeken.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade was het mondiale herstel op de aandelenmarkten woensdag mogelijk niet meer dan een 'dead cat bounce' "aangezien de feitelijke fundamenten die de wereldwijde aandelenmarkten op de knieën brachten, niet zijn veranderd."

Niet alleen duurt de Russische invasie in Oekraïne voort, ook een dreigende stagflatie blijft een probleem, aldus Aslam.

Dat probleem lijkt de Europese Centrale Bank ook te zien, oordeelde Carsten Brzeski van ING naar aanleiding van het rentebesluit van de centrale bank.

De ECB waarschuwde dat de eurozone dit jaar veel hoger uitkomt dan verwacht, terwijl de risico's voor de economische outlook zijn toegenomen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne.

"Welkom bij team stagflatie", concludeerde Brzeski van ING dan ook. Volgens hem staat de deur naar een eerste renteverhoging voor het eind van dit jaar "wagenwijd open" op basis van de nieuwste inflatieramingen.

De ECB rekent in 2022 op een inflatie van 5,1 procent en een kerninflatie van 2,6 procent.

Volgens beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen was het rentebesluit van de ECB meer hawkish dan verwacht.



"De ECB zal de afbouw van haar activa-aankopen versnellen en voorziet een volledige afronding van alle aankopen in het tweede kwartaal. Dat maakt de weg vrij voor renteverhogingen, hoewel "enige tijd" na het einde van de aankopen de ECB flexibiliteit biedt", aldus Van Leenders.

"Dit alles ondanks de toegenomen onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne", aldus de marktkenner, die een vrij bescheiden marktreactie zag na het rentebesluit.

De aandacht ging donderdag verder uit naar Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen stegen in februari met 7,9 procent op jaarbasis en de kerninflatie kwam uit op 6,4 procent. In januari noteerde de inflatie in de Verenigde Staten op 7,5 procent en de kerninflatie op 6,0 procent.

De euro/dollar noteerde rond het slot op xxx. Na een keldering van de olieprijs woensdag, met 12 procent, stabiliseerde WTI donderdag.

Stijgers en dalers

In de AEX ging KPN aan kop, met een winst van zo'n 1,5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield steeg 0,7 procent en verder waren de winsten bescheiden.

ING leverde bijna 5 procent in en Aegon en NN Group gingen tot 2 procent omlaag.

Verder verloor Prosus rond de 5 procent en was Just Eat Takeaway hekkensluiter met een daling van meer dan 8 procent. Just Eat gaat in Spanje samen met Gorillas boodschappen bezorgen.

In de AMX steeg Boskalis liefst 28,5 procent. Vopak en OCI bleven op afstand met winsten van zo'n 4 en 6 procent.

Boskalis presteerde donderdag jaarcijfers maar veel belangrijker was het overnamebod op de maritiem dienstverlener van grootaandeelhouder HAL, dat al een belang van ruim 46 procent heeft. Degroof Petercam noemde het bod bescheiden. Boskalis sloot donderdag op 32,50 euro, gelijk aan het overnamebod. HAL sloot ruim 2 procent hoger.

ABN AMRO was de sterkste daler in de Midkap en verloor meer dan 3 procent. Aperam liet bijna 3 procent gaan.

Bij de smallcaps deed Kendrion goede zaken, met een plus van meer dan 6,5 procent. CM.com daalde ruim 5 procent.

Centenfonds VEON won ruim 14 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen 1 tot 2 procent lager.