Beursblik: prijsverschil olie en afgeleide producten naar recordniveau

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het prijsverschil tussen ruwe olie en olieproducten is door de oorlog in Oekraïne opgelopen tot recordniveaus. Dit stelde marktanalist Francisco Blanch van Bank of America. De prijzen voor WTI en Brent zijn sinds het begin van het jaar met meer dan 40 dollar per vat gestegen, terwijl raffinage-producten nog harder zijn gestegen, vooral diesel. Het prijsverschil liep volgens de analist op tot 70 dollar per vat, voordat de prijs begon te dalen. Desondanks is het verschil nog altijd erg groot, vindt Blanch. De raffinagemarges zijn ook enorm gestegen, maar hogere kosten voor aardgas en elektriciteit zijn op sommige plekken een probleem, zei Blanch. "Een sterke backwardation, waarbij de spotprijs hoger is dan de prijs voor levering in de toekomst, extreme volatiliteit, langere aanvoerroutes, in combinatie met heel sterke vraag naar raffinage-producten, droegen bij aan de margepiek", aldus de analist. Blanch voorziet in een gunstig scenario dat in de tweede helft van 2022 de oude situatie weer terugkeert. Maar in een negatief scenario blijven volgens de analist de prijsverschillen hoog. Blanch verwacht dat deze zomer de prijzen van benzine, diesel en kerosine het hardst zullen stijgen. Bron: ABM Financial News

