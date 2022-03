ECB zet deur renteverhoging wagenwijd open

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in de eurozone komt dit jaar veel hoger uit dan verwacht, terwijl de risico's voor de economische outlook zijn toegenomen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne.

"Welkom bij team stagflatie", concludeerde econoom Carsten Brzeski van ING dan ook. Volgens hem staat de deur naar een eerste renteverhoging voor het eind van dit jaar "wagenwijd open" op basis van de nieuwste inflatieramingen.

De ECB rekent in 2022 op een inflatie van 5,1 procent en een kerninflatie van 2,6 procent.

In haar toelichting waarschuwde voorzitter Christine Lagarde donderdag dat de inflatie op de korte termijn verder zal toenemen, met name als gevolg van de flink stijgende energieprijzen. Maar ook in andere sectoren zijn prijsstijgingen zichtbaar, volgens de ECB-voorzitter.

Desalniettemin verwacht de ECB nog steeds dat de inflatie in 2024 uitkomt rond de doelstelling van 2 procent.

Ondertussen lijken de verstoringen in de aanvoerketen wat af te nemen, aldus Lagarde, maar bestaat het risico dat die weer verergeren door de oorlog.

Geen voorzichtige houding

Voorafgaand aan het rentebesluit werd verwacht dat de ECB voorzichtig zou zijn, gezien de onzekerheid door de geopolitieke spanningen. De centrale bank koos er echter voor verdere stappen te zetten om het monetaire beleid te normaliseren, waaronder het sneller afbouwen van de obligatie-opkopen.

Volgens de ECB-voorzitter zou het "niet juist zijn geweest om nog meer onzekerheid te creëren in wat toch al een onzekere situatie is", vandaar dat binnen het bestuur voor een compromis is gekozen, met "maximale wendbaarheid en flexibiliteit."

Na het beëindigen van het Pandemic Emergency Purchase Programme in maart, koopt de ECB vanaf april voor 40 miljard euro aan obligaties op via het APP. In mei wordt dit verlaagd tot 30 miljard en in juni tot 20 miljard euro. De opkopen in het derde kwartaal "zijn afhankelijk van de cijfers en weerspiegelen de veranderende beoordeling van de vooruitzichten", aldus de centrale bank.

Brzeski van ING wees op een "zeer geleidelijke" normalisatie en een goed compromis met inderdaad maximale flexibiliteit voor de ECB.

Lagarde benadrukte donderdag dat er voorwaarden zitten aan het beëindigen van het Asset Purchase Programme en dat de ECB "het volume en tijdspad kan aanpassen als de situatie hierom vraagt."

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft de ECB de groeiverwachtingen donderdag verlaagd. Voor 2022 gaat de centrale bank nu uit van een groei van 3,7 procent. Dat was drie maanden geleden nog 4,2 procent.

"De economie van de eurozone kan harder geraakt worden door de scherpe stijging van de energieprijzen", aldus Lagarde. Hogere spaartegoeden en fiscale steun van overheden kunnen de pijn mogelijk verzachten, volgens de ECB-voorzitter.

De sancties die aan Rusland zijn opgelegd, leiden vooralsnog niet tot verstoringen in de geldmarkt in de eurozone, zei Lagarde verder.

Naast het donderdag gepresenteerde basisscenario voor de economische en financiële impact, komt de ECB vrijdag met twee alternatieve, negatieve scenario's.

De euro/dollar steeg aanvankelijk na het rentebesluit, tot ruim 1,11 dollar, met een normalisering van het monetaire beleid in het vooruitzicht. Inmiddels is het muntpaar weer gedaald tot 1,1021.

Volgens analisten van Monex Europe speelt de ECB een risicovol spel gezien de mogelijke economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

"De onzekere vooruitzichten stellen de ECB bloot aan het risico dat de groei en de inflatie medio dit jaar een ommekeer maken, waardoor de centrale bank haar forward guidance ongedaan moet maken."