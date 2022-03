Wall Street op weg naar rode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen donderdag een lagere opening voor Wall Street.

Een half uur voor opening noteren de futures op de S&P 500 index een procent in het rood en op de Dow Jones en Nasdaq ruim een procent.

Woensdag was er nog sprake van optimisme op Wall Street, in afwachting van een topoverleg tussen Oekraïne en Rusland over een mogelijk staakt-het-vuren. Kiev hintte op een bereidheid tot concessies.

Donderdag in het Turkse Antalya wisten de ministers van buitenlandse zaken van Oekraïne en Rusland, Koeleba en Lavrov, echter geen vooruitgang te boeken.?

Volgens Koeleba kon Lavrov geen toezeggingen kon doen over een staakt-het-vuren.

"Het lijkt erop dat anderen in Rusland dat besluit moeten nemen", aldus Koeleba.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade was het mondiale herstel op de aandelenmarkten woensdag mogelijk niet meer dan een 'dead cat bounce' "aangezien de feitelijke fundamenten die de wereldwijde aandelenmarkten op de knieën brachten, niet zijn veranderd."

Niet alleen duurt de Russische invasie in Oekraïne voort, ook een dreigende stagflatie blijft een probleem, aldus Aslam.

Voorbeurs waren er twee macrocijfers in de VS. Het aantal nieuwe steunaanvragen steeg sterker dan voorzien.

Meer aandacht ging uit naar de ontwikkeling van de inflatie. Die steeg in februari naar 7,9 procent. De kerninflatie kwam uit op 6,4 procent.

De cijfers kwamen vrijwel overeen met de verwachtingen van economen die rekenden op een inflatie van 7,8 procent en een kerninflatie van 6,4 procent.

De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,1062. De ECB handhaafde vanmiddag de rente, zoals voorzien, maar zette ook een een "zeer geleidelijke" normalisatie van het monetaire beleid in gang, volgens econoom Carsten Brzeski van ING.

Nadat de ECB de nieuwe inflatieverwachtingen publiceerde, stelde Brzeski zelfs dat "de deur voor een renteverhoging voor het einde van het jaar wagenwijd open staat".

Nadat de olieprijs woensdag kelderde met 12 procent, werd een vat WTI donderdag weer ruim 5 procent duurder op 114 dollar.

Bedrijfsnieuws

Amazon heeft een aandelensplitsing aangekondigd, naast een inkoopprogramma ter waarde van 10 miljard dollar. Dit bleek woensdagavond uit een persbericht van de e-commercereus. Het aandeel wordt gesplitst in 20 stukken.



Naast de aandelensplit keurde de raad van bestuur ook een nieuw inkoopprogramma van 10 miljard dollar goed, zonder specifieke einddatum te noemen. Het aandeel Amazon steeg woensdag in de nabeurshandel bijna 7 procent en noteert donderdag voorbeurs 3,6 procent hoger.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg woensdag 2,6 procent tot 4.277,88 punten, de Dow Jones index won 2,0 procent op 33.286,25 punten en de Nasdaq sloot 3,6 procent hoger op 13.255,55 punten.