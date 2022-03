Inflatie eurozone dit jaar veel hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in de eurozone zal dit jaar veel hoger uitkomen dan eerder verwacht. Dit bleek donderdag uit nieuwe ramingen van de Europese Centrale Bank. De inflatie komt volgens de nieuwe voorspellingen in 2022 uit op 5,1 procent en de kerninflatie op 2,6 procent. In 2023 moet de inflatie afzwakken tot 2,1 procent en in 2024 tot 1,9 procent. In december rekende de ECB voor 2022 nog op een inflatie van 3,2 procent en van 1,8 procent in 2023 en 2024. In haar toelichting waarschuwde voorzitter Christine Lagarde dat de inflatie op de korte termijn verder zal stijgen, met name als gevolg van de flink stijgende energieprijzen. De economische groei blijft robuust, maar wel minder hoog als gevolg van de oorlog in Oekraïne, aldus de centrale bank. Voor 2022 gaat de ECB nu uit van een groei van 3,7 procent, gevolgd door een groei van 2,8 procent in 2023. Bij de vorige ramingen rekende de centrale bank op een groei van 4,2 procent in 2022, 2,9 procent in 2023 en 1,6 procent in 2024. Voor 2024 bleef de groeiraming ongewijzigd. Bron: ABM Financial News

