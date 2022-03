'Voorzichtige normalisatie ECB' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag een "zeer geleidelijke" normalisatie van het monetaire beleid in gang gezet. Dit zei econoom Carsten Brzeski van ING in een eerste analyse na het rentebesluit. De centrale bank bevestigde het einde van de opkopen via het PEPP in maart en zal het APP vanaf april vermoedelijk minder lang inzetten dan eerder gedacht. Volgens Brzeski is de ECB daarmee minder hawkish dan een deel van de markt mogelijk had verwacht. De reden daarvoor is duidelijk: de oorlog in Oekraïne die het risico op stagflatie in de eurozone heeft vergroot, aldus de econoom. "Al met al zijn de beslissingen van vandaag een goed compromis, waarbij maximale flexibiliteit behouden blijft in een zeer geleidelijke normalisering van het monetaire beleid. Een eerste renteverhoging voor het einde van het jaar is nog mogelijk", aldus de econoom. Nadat de ECB de nieuwe inflatieverwachtingen publiceerde, stelde Brzeski zelfs dat "de deur voor een renteverhoging voor het einde van het jaar wagenwijd open staat". De euro/dollar noteert donderdagmiddag op 1,1093, na een kortstondige stijging tot ruim 1,11. Bron: ABM Financial News

