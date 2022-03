Meer omzet en winst voor BMW in 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BMW heeft in 2021 de omzet en resultaten zien stijgen, ofschoon de omzet in het vierde kwartaal wel daalde. Dit bleek donderdag uit de resultaten van de Duitse autobouwer. De omzet steeg met 12,4 procent naar 111,2 miljard euro, en het aantal afgeleverde auto's steeg met 8,4 procent. Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam met 177 procent toe tot 13,4 miljard euro en de nettowinst steeg met 223 procent naar 12,4 miljard euro. De EBIT-marge in het automotive segment bedroeg afgelopen jaar 10,3 procent. Dat is aan de bovenkant van de door de fabrikant afgegeven outlook. In de laatste drie maanden van 2021 daalde de omzet met 3,6 procent. De EBIT steeg wel met 13,2 procent en de nettowinst met 34,3 procent. BMW stelde donderdag een dividend over 2021 voor van 5,80 euro per aandeel. De onderneming merkte donderdag op nog altijd hinder te ondervinden van vertragingen in de aanvoer van onderdelen. Bron: ABM Financial News

