Beursblik: Euronext kan weer veilige haven worden

(ABM FN-Dow Jones) De verhoogde volatiliteit op de aandelenmarkten, met hoge handelsvolumes, zal de komende maanden aanhouden, wat gunstig is voor Euronext, Deutsche Boerse en Flow Traders. Dat stelde UBS donderdag in een sectorrapport.



De twee beursbedrijven zullen zich bovendien mogelijk ontpoppen als veilige haven voor beleggers in een turbulente markt en kunnen dan een sterke koersontwikkeling laten zien, aldus de analisten.



De volatiliteit begon nadat de Europese Centrale Bank begin februari meer havikachtig werd over mogelijke renteverhogingen en liep sterk op door de Russische invasie in Oekraïne.



De analisten merken op dat de aandelen van Deutsche Boerse en Euronext aanvankelijk even hard daalden als de rest van de markt, zoals ook gebeurde aan het begin van de pandemie in februari en maart 2020. In de maanden daarna deden de beursbedrijven het respectievelijk 30 en 22 procent beter dan de markt.



UBS verwacht dat de volatiliteit gedurende het gehele tweede kwartaal verhoogd zal blijven, hoewel minder hoog dan de piek in maart, om in de tweede helft van het jaar te normaliseren. Met name voor de vastrentende producten zal de onzekerheid rond monetair beleid en inflatie zorgen voor veel handel, ongeacht hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt.



Voor Flow Traders verhoogt UBS zijn winstverwachting het sterkst, met 20 procent, tegen 2 procent voor Euronext en 4 procent voor Deutsche Boerse.



Toch blijft Flow Traders op de verkooplijst staan bij de Zwitserse zakenbank, omdat het koersdoel van 24,00 euro ruim onder de huidige koers van rond de 30 euro ligt.



Euronext en Deutsche Boerse blijven op de kooplijst, met koersdoelen van 95,00 en 180,00 euro, wat respectievelijk 19 en 26 procent opwaartse potentieel biedt.

Bron: ABM Financial News