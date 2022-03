Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager en lijken de kat uit te boom te kijken na de enorme rally op woensdag en wachten vooral op het commentaar van de Europese Centrale Bank bij het rentebesluit dat vanmiddag naar buiten komt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een daling van 0,6 procent naar 429,10 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 2,3 procent op 13.532,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 2,2 procent met een stand van 6.250,79 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,9 procent naar 7.126,52 punten. De situatie in Oekraïne is verre van rooskleurig. Onderhandelingen in Turkije tussen Rusland en Oekraïne lijken geen staakt-het-vuren te hebben opgeleverd. "De oorlog zal ongetwijfeld het economisch herstel van de coronacrisis vertragen en diverse bedrijven zullen steun nodig hebben om het hoofd boven wat te houden", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten twee macro-economische cijfers. Voor de wekelijkse steunaanvragen ligt de verwachting op 216.000, duizend meer dan een week eerder. Voor de inflatie gaan kenners uit van een stijging van de consumentenprijzen met 7,8 procent op jaarbasis tegen 7,5 procent in januari. De kerninflatie stijgt naar verwachting van 6,0 procent naar 6,4 procent. Olie noteerde donderdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 4,0 procent in het groen op 113,19 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 116,75 dollar werd betaald, een stijging van 5,7, procent. De euro/dollar noteerde op 1,1035. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1048 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1077 op de borden.



Bedrijfsnieuws Carlsberg heeft zijn winstverwachting voor 2022 losgelaten, omdat de bierbrouwer een negatieve impact van de oorlog in Oekraïne op de resultaten voorziet, met een mogelijke afwaardering van de activiteiten in Rusland en Oekraïne. In 2021 waren deze twee landen goed voor 13 procent van de omzet en voor 9 procent van de operationele winst van de Deense brouwer. De koers van het aandeel noteerde 5,0 procent lager. Bayer heeft met Cinven een akkoord bereikt over de verkoop van Environmental Science Professional voor 2,6 miljard dollar aan de investeerder. De koers van het aandeel Bayer noteerde 1,9 procent hoger. De koers van het aandeel Boskalis stijgt 28,5 procent na een overnamebod van grootaandeelhouder HAL. Het aandeel van het Belgische CFE, eigenaar van baggeraar DEME, steeg 12,0 procent in koers. Het marktbeeld in Parijs en Frankfurt verschilt nogal van woensdag met in Parijs aan de minzijde bijna net zulke uitslagen als gisteren aan de pluskant. Hetzelfde geldt voor Frankfurt. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 2,6 procent tot 4.277,87 punten, de Dow Jones index won 2,0 procent op 33.285,65 punten en de Nasdaq sloot 3,6 procent hoger op 13.255,55 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.