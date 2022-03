Geen akkoord staakt-het-vuren Oekraïne en Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oekraïne en Rusland zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren in Oekraïne. Dit meldde de Oekraïense minister van buitenlandse zaken donderdag na afloop van topoverleg in Turkije. Dmytro Koeleba sprak in Antalya zo'n anderhalf uur met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov, onder toeziend oog van hun Turkse collega Mevlut Cavusoglu. Volgens Koeleba werd er geen vooruitgang geboekt in de gesprekken, omdat Lavrov volgens hem geen toezeggingen kon doen over een staakt-het-vuren. "Het lijkt erop dat anderen in Rusland dat besluit moeten nemen", aldus Koeleba. "We zijn naar dit overleg gekomen met verschillende verwachtingen. Ik als minister van buitenlandse zaken die beslissingen mag nemen, hij [Lavrov] zoals hij zelf zei; om te luisteren", aldus Koeleba. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.