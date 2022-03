Just Eat bezorgt Spaanse boodschappen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Gorillas

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat gaat in Spanje boodschappen bezorgen met behulp van flitsbezorger Gorillas. Dit maakte de Amsterdamse maaltijdbezorger donderdag bekend. Samen met flitsbezorger Gorillas gaat Just Eat in Madrid, Barcelona, Valencia en Alicante boodschappen aan huis bezorgen. In deze steden heeft Gorillas al 14 'dark stores' van waaruit het opereert met zijn fietskoeriers. Just Eat levert het bestelplatform en Gorillas zorgt voor de bezorging. Just Eat verwacht dat de activiteiten snel zullen groeien, ook in andere Spaanse steden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.