Positief resultaat MotorK

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) MotorK heeft in 2021 de omzet zien stijgen en een positief resultaat behaald. Dit bleek donderdag uit de definitieve jaarcijfers, nadat een deel van de resultaten al bekend werd gemaakt in februari. In 2021 steeg de omzet met 43 procent naar 27,6 miljoen euro, waarmee MotorK beter presteerde dan de outlook, zo werd donderdag bevestigd. MotorK rekende op een omzet die aan de bovenkant van de bandbreedte van 25 tot 27 miljoen euro zou uitkomen. In het vierde kwartaal bedroeg de omzetgroei 16 procent. De terugkerende omzet van MotorK bedroeg in 2021 ruim 15 miljoen euro, een stijging van 23 procent autonoom op jaarbasis. De terugkerende omzet uit SaaS steeg met 67 procent tot 14,8 miljoen euro en maakt nu meer dan de helft uit van de groepsomzet. Verder wist MotorK een aangepast EBITDA-resultaat te behalen van 835.000 euro, tegenover een verlies van 1,1 miljoen euro in 2020. Onder de streep resteerde in 2021 een verlies van 23,5 miljoen euro. De R&D-kosten stegen op jaarbasis met 60 procent naar 7,8 miljoen euro, "als onderdeel van de strategie om innovatieve oplossingen te blijven ontwikkelen en de mogelijkheden van het SaaS-platform uit te breiden", aldus MotorK. De netto kaspositie van ruim 34 miljoen euro "biedt voldoende flexibiliteit om R&D-investeringen en externe groeimogelijkheden na te streven en tegelijkertijd de leenkosten te verlagen", aldus het bedrijf. Outlook Voor 2022 rekent MotorK op een omzet van 45 tot 47 miljoen euro en een aangepaste EBITDA-marge van circa 20 procent. Verder streeft het bedrijf naar ten minste 2 tot 3 aanvullende overnames. De oorlog in Oekraïne heeft een negatieve impact op de auto-industrie, waarschuwde MotorK. "Hoewel leveranciers proberen de productie in andere fabrieken te verhogen, zou het aanhoudende conflict voor de industrie kunnen leiden tot extra beperkingen in de toeleveringsketen. De groep zal de impact van de huidige politieke omgeving op haar klanten, haar bedrijf en de sector als geheel blijven volgen en indien nodig updates verstrekken", aldus MotorK. Het aandeel noteert donderdag 1,5 procent lager op 5,58 euro. Bron: ABM Financial News

