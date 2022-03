Valuta: euro weer even in de gratie

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag ruim boven de 1,10 dollar in een afwachtende en duidelijk minder risico-averse markt, waarin ook de yen en de Zwitserse frank terrein prijsgeven, terwijl de markt vooral uitkijkt naar de belangrijke rentevergadering van de Europese Centrale Bank van vandaag.

"De sfeer op de valutamarkt is rustiger dan de afgelopen weken", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De dynamiek in en rondom de oorlog in Oekraïne blijft op humanitair vlak dramatisch, maar op politiek en militair gebied worden nu ook besprekingen gevoerd en dat zorgde woensdag al voor duidelijk minder risicomijdend gedrag van partijen op de valutamarkt. De euro tikte zelfs even de 1,1071 dollar aan en wij denken dat de munt ook boven de 1,10 dollar blijft als er zich geen ingrijpende veranderingen in Oekraïne voordoen en de ECB vandaag bij het rentebesluit de visie formuleert die wij nu van de bank verwachten", aldus Van der Meer.

Ebury verwacht dat de ECB-vergadering de belangrijkste wordt sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020. Daardoor zal de volatiliteit in de euro vandaag toenemen.

De ECB heeft volgens de broker alle reden om deze week een voorzichtige toon aan te slaan. Niemand kan zeggen hoe lang de gevechten in Oekraïne gaan duren. "We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de ECB een ambitieuze herijking van zijn Asset Purchase Programme aankondigt, voordat er een wapenstilstand is."

"De bank heeft volgens ons twee keuzemogelijkheden. Het eerste scenario is dat men aankondigt dat de afbouw van het APP wordt versneld, maar dat dit in een geleidelijker tempo zal gebeuren dan kort voor de invasie werd verwacht. In het andere scenario, dat gezien de recente opmerkingen van ECB-bestuurders wellicht het meest waarschijnlijke is, doet de bank gewoon alsof er niets aan de hand is en wordt het besluit op zijn minst tot de volgende bijeenkomst in april uitgesteld. Afhankelijk van de toon die voorzitter Lagarde na de bijeenkomst aanslaat, denken wij dat het eerste scenario waarschijnlijk als 'bullish' voor de gemeenschappelijke munt wordt gezien en het laatste opnieuw een zwaktegolf van de euro zal veroorzaken. Alle voorspellingen zijn op dit moment echter giswerk, want in de komende dagen kunnen nieuwsberichten alles weer op zijn kop zetten", aldus Van der Meer.

"Wel blijven we van mening dat een flinke aanscherping van het beleid op niet al te lange termijn noodzakelijk is. De ECB kan de ogen niet lang meer sluiten voor de toenemende inflatie", zo voegde hij toe.

De markt zal deze week ook alert zijn op de bijgestelde macro-economische prognoses van de bank. De ECB heeft bevestigd dat daarin rekening wordt gehouden met de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne. "We verwachten een neerwaartse herziening van de groeiverwachting voor de korte termijn en een vrij scherpe opwaartse herziening van de inflatieverwachting voor 2022. Op dit laatste punt zal naar ons idee de meeste aandacht uitgaan."

Voordat de recente geopolitieke ontwikkelingen aan de orde waren, verwachtte Ebury dat de ECB deze week een 'hawkish' herijking van zijn opkoopprogramma zou aankondigen en daarmee de weg vrij zou maken voor de eerste renteverhoging in juni.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten twee macro-economische data en dat zijn de wekelijkse steunaanvragen en de consumentenprijzen over februari. Voor de steunaanvragen ligt de verwachting op 216.000, duizend meer dan een week eerder. Voor de inflatie gaan kenners uit van een stijging van de consumentenprijzen met 7,8 procent op jaarbasis tegen 7,5 procent in januari. De kerninflatie stijgt naar verwachting van 6,0 procent naar 6,4 procent.



De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,1057 dollar. De Europese munt noteerde onveranderd op 0,8394 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,3174 dollar. De euro kost 128,17 yen en 1,0246 Zwitserse frank tegen respectievelijk 126,06 en 101,28 frank op dinsdag tegen middernacht.