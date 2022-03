UBS haalt KBC van verkooplijst maar ING blijft favoriet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft KBC van de verkooplijst gehaald, na de recente koersdaling van het aandeel, maar ING blijft favoriet met een koopadvies, terwijl de Zwitsers neutraal blijven over ABN AMRO. KBC stond op de verkooplijst vanwege de hoge waardering. Ten opzichte van sectorgenoten moet voor KBC nog altijd een gezonde premie worden betaald, maar de waardering ligt inmiddels dichter bij het langjarige gemiddelde. Met het oog op de huidige onzekerheid vindt UBS de bank correct gewaardeerd. Het koersdoel gaat omlaag van 72,00 naar 60,00 euro. Aandelen ING blijven substantieel opwaarts potentieel bieden, met een sterke balans en een divers bedrijfsmodel. Het aandeel is nu te koop voor 7,4 keer de verwachte winst per aandeel in 2023, stelde UBS. Ondanks het kapitaaloverschot van 10 miljard euro gaat UBS ervan uit dat ING zijn aandeleninkoop tijdelijk staakt vanwege de blootstelling aan Rusland en Oekraïne, hoewel deze niet meer is dan 1,1 procent van het leningenboek. Het koersdoel daalt van 17,30 tot 14,40 euro. Aandelen ABN AMRO zijn sterk gedaald, maar ook de winstverwachtingen dalen bij deze bank het sterkst als gevolg van de oorlogssituatie, stelde UBS. Dit komt volgens de analisten niet door de directe blootstelling, maar door de hoge vaste kosten. Een positieve verrassing in de kapitaalteruggave is het voornaamste opwaartse risico en is volgens UBS momenteel een waarschijnlijk scenario. Het koersdoel gaat van 14,00 naar 11,50 euro. Bron: ABM Financial News

