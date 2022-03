ING zet IMCD op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het advies voor IMCD verhoogd van Houden naar Kopen, maar het koersdoel ging van 198,00 naar 166,00 euro. IMCD is het jaar 2021 beter dan verwacht geëindigd, vooral dankzij de volumes en niet zozeer door de prijzen. "We zijn van mening dat de gunstige ontwikkelingen voor een verdere groei zullen zorgen in 2022 en 2023", aldus analisten van de bank. Zij wezen desondanks op de recente koersval van het aandeel van 35 procent. "Het trackrecord van IMCD en het uitstekende bedrijfsmodel, dat redelijk bestand is tegen een recessie, leiden ertoe dat het aandeel inmiddels zeer aantrekkelijk gewaardeerd is", vindt ING. Daarom werd het advies verhoogd. ING vindt een premie ten opzichte van sectorgenoten terecht, en komt zodoende uit op een koersdoel van 166,00 euro. Het aandeel IMCD koerste donderdagochtend 0,3 procent lager op 138,45 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.