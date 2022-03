Berenberg zet NN Group op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het advies voor NN Group verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel op 52,80 euro gehandhaafd. De relatieve 'underperformance' van de Nederlandse verzekeraar tijdens de onrust op de beurzen de afgelopen weken, is volgens de Duitse zakenbank onterecht. De levensverzekeraar heeft namelijk een te verwaarlozen blootstelling aan Rusland en Oekraïne en een beperkte blootstelling in Centraal en Oost-Europa. Daarnaast is de solvabiliteit van NN erg sterk en de geopolitieke ontwikkelingen hebben daar geen verandering in gebracht, aldus Berenberg. Bovendien is de kasstroom van NN volgens de analisten sterk, blijft het aangekondigde dividend en het aandelen inkoopprogramma intact en zijn de vooruitzichten voor een stijgend dividend positief. Het aandeel NN Group koerste donderdag kort na de beursgong ruim 2 procent lager naar 41,11 euro, na een koerssprong in de twee voorgaande handelsdagen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.