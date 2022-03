'Bescheiden bod op Boskalis' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft een bescheiden bod op het resterende belang in Boskalis uitgebracht. Dit stelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam donderdag. HAL wil 32,50 euro per aandeel Boskalis neertellen, en waardeert de baggeraar daarmee op 4,2 miljard euro. HAL heeft al een belang van 46,2 procent. "We vinden het bod aan de lage kant", aldus Van Beek, die een koersdoel van 30,00 euro op het aandeel heeft. "We vinden de geboden premie aan de magere kant, en die doet geen recht aan de langetermijnwaarde van het bedrijf", vulde de analist aan. Van Beek zei verder over de jaarcijfers van Boskalis dat die voor weinig verrassing zorgden. De afgegeven outlook noemde de analist voorzichtig. Boskalis rekent op een vergelijkbare EBITDA als in 2021, toen dit 462 miljoen euro was. Degroof denkt dat 500 miljoen euro haalbaar is. Analist Joren van Aken berekende vlot dat het bod van HAL goed is voor circa 44 procent van de kas van HAL. "Dat is goed nieuws, omdat het een stuk van het herinvesteringsrisico wegneemt." Het aandeel Boskalis stijgt donderdag 29,0 procent naar 32,64 euro, terwijl HAL 5,1 procent duurder wordt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.