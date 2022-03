Carlsberg laat winstverwachting los Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Carlsberg heeft zijn winstverwachting voor 2022 losgelaten, omdat de bierbrouwer een negatieve impact van de oorlog in Oekraïne op de resultaten voorziet, met een mogelijke afwaardering van de activiteiten in Rusland en Oekraïne. In 2021 waren deze twee landen goed voor 13 procent van de omzet en voor 9 procent van de operationele winst van de Deense brouwer. De bierbrouwer kijkt naar strategische opties voor zijn Russische brouwerij Baltika, met 8.400 medewerkers. Deze wordt niet gesloten, om de medewerkers en hun gezinnen te onderhouden. Wel stopt de brouwer met de productie een verkoop van het biermerk Carlsberg in Rusland, vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo lang de humanitaire crisis in Oekraïne voortduurt, zal de winst die in Rusland wordt behaald aan hulporganisaties worden geschonken. Eerder kondigde Carlsberg al aan geen nieuwe investeringen in Rusland te zullen doen en de advertenties van Carlsberg Group en Baltika Breweries in Rusland te staken. Bron: ABM Financial News

