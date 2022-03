Bayer stoot onderdeel af aan Cinven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bayer heeft met Cinven een akkoord bereikt over de verkoop van Environmental Science Professional voor 2,6 miljard dollar aan de investeerder. Dit maakte het Duitse concern donderdagochtend bekend. Environmental Science Professional is de tak die zich onder andere bezig houdt met gewasbescherming, en heeft circa 800 mensen in dienst en is verkrijgbaar in meer dan 100 landen. Bayer besloot in februari 2021 om het onderdeel Environmental Science Professional te verkopen om zich beter te kunnen focussen op de kernactiviteiten. Bron: ABM Financial News

