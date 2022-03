Bod op Boskalis na zwarte cijfers in 2021

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in 2021 aan de verwachtingen voldaan en denkt dit jaar op een vergelijkbare EBITDA uit te komen, maar of dit resultaat nog als beursgenoteerde onderneming zal worden gedeeld, is de vraag, nu grootaandeelhouder HAL een overnamebod heeft uitgebracht. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de maritieme dienstverlener.

HAL, dat al een belang heeft van 46,2 procent, bracht vanochtend een bod uit op het resterende belang van 32,50 euro per aandeel, een premie van 28 procent. Daarmee wordt Boskalis gewaardeerd op 4,2 miljard euro.

Er zijn geen plannen om het bestuur of de strategie van Boskalis te veranderen, aldus HAL, die meent dat het bedrijf beter af is zonder beursnotering. Dat zou ook betere kansen bieden op nieuwe overnames, meent HAL, dat Boskalis op 8 maart op de hoogte stelde van het bod.

"De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Boskalis zullen alle aspecten van het voorgenomen bod zorgvuldig overwegen in overeenstemming met hun vennootschappelijke verplichtingen. Boskalis zal de markt op de hoogte houden indien en wanneer dit passend is", liet Boskalis vanochtend in een reactie op het bod weten.

Op vragen van de pers wilde CEO Peter Berdowski niet veel toevoegen aan deze reactie.

Helemaal verrast door het bod was de topman evenwel niet. "Er wordt nog wel eens gespeculeerd, HAL zit na de verkoop van hun brillenzaak [GrandVision] op een grote zak met geld", zei de CEO, die toevoegde dat HAL in zijn voorbereidingen op een bod "doorgaans nogal degelijk" is en niet over één nacht ijs gaat.

Resultaten

Boskalis zag de omzet stijgen van 2,52 miljard euro in 2020 naar 2,96 miljard euro in 2021 en de EBITDA van 404 naar 462 miljoen euro. Dit leverde een nettowinst op van 151 miljoen euro, terwijl in 2020 nog een verlies werd geleden van 97 miljoen euro.

De analistenconsensus rekende voor 2021 op een omzet van 2,79 miljard euro met een EBITDA van 457 miljoen euro.

Boskalis zei bij de update over het derde kwartaal te verwachten dat de EBITDA in de tweede jaarhelft min of meer gelijk zou zijn aan de 226 miljoen euro in de eerste zes maanden. Boskalis kwam de laatste zes maanden van 2021 uit op 236 miljoen euro.

Verder rekenden de analisten op een nettowinst van 143 miljoen euro.

"Terugkijkend op 2021 hebben we een uitstekende prestatie neergezet. Ondanks de nog altijd knellende COVID-19 maatregelen zijn we erin geslaagd onze projecten goed uit te voeren en ook in financieel opzicht kunnen we van een succesvol jaar spreken. Onze EBITDA is flink toegenomen en we hebben bovendien een groot aantal indrukwekkende projecten aangenomen. Daarnaast is onze financiële positie ijzersterk gebleven", zei CEO Berdowski.

Boskalis stelt over 2021 een dividend voor van 0,50 euro per aandeel, net als over 2020. Dat is 2 cent minder dan waarop analisten hadden gerekend.

Ook gaat het bedrijf voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

Outlook

Boskalis sprak donderdag in een toelichting van een goed gevulde orderportefeuille van 5,41 miljard euro. Hiervan zal 45 procent, ofwel 2,4 miljard euro in 2022 worden uitgevoerd. "Dit biedt een stevige basis voor 2022", aldus het concern.

Eind 2020 stond de orderportefeuille op 5,31 miljard euro.

De toename van de portefeuille vond volledig plaats bij Offshore Energy, mede dankzij het verwerven van een omvangrijk offshore windproject in de Verenigde Staten, aldus Boskalis.

Bij Dredging & Inland Infra en Offshore Energy is de orderportefeuille voor het aankomende jaar goed gevuld.

"Het marktbeeld ziet er gunstig uit voor de middellange termijn, alsook voor de korte termijn, al laten de gevolgen van de recente geopolitieke gebeurtenissen in Oost-Europa zich op dit moment nog lastig in concreto lezen."

Boskalis ziet Rusland niet als een "hoofdmarkt", maar heeft volgens CEO Berdowksi wel "een klein kantoor in Sint-Petersburg". Dat is momenteel gesloten. "We nemen geen nieuw werk aan."

Boskalis rekent voor dit jaar op een EBITDA die het resultaat in 2021 zal evenaren. "Toch best een stevige uitspraak gezien de context", voegde de topman daaraan toe.

De investeringen worden geraamd op circa 450 miljoen euro.

Voor 2022 verwachten de analisten een omzet van 3.059 miljoen euro met een EBITDA van 503 miljoen euro en een nettowinst van 171 miljoen euro, wat de onderneming de ruimte zou bieden om het dividend te verhogen naar 0,61 euro per aandeel.