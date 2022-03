Hoger resultaat voor VolkerWessels Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VolkerWessels

(ABM FN-Dow Jones) VolkerWessels heeft over 2021 de winst zien stijgen bij een afgenomen omzet. Dit maakte de voorheen beursgenoteerde bouwer donderdag bekend. De omzet daalde van ruim 6,4 miljard euro naar minder dan 6,2 miljard euro. De daling in omzet was volgens de bouwer met name zichtbaar bij de Infrastructuuractiviteiten in Nederland als gevolg van de stikstofproblematiek. Ook bij de Bouw & Vastgoedontwikkeling activiteiten in Nederland daalde de omzet licht, deels door timing van projecten.



De nettowinst steeg van 116 miljoen naar 165 miljoen euro. De orderportefeuille van VolkerWessels bedroeg eind vorig jaar ruim 9,2 miljard euro tegen meer dan 9,6 miljard euro aan het einde van 2020. De notering van het aandeel VolkerWessels in Amsterdam werd op 14 april 2020 beëindigd. Bron: ABM Financial News

