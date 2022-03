DSM koopt eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM is van plan 1,33 miljoen eigen aandelen in te kopen ter compensatie van een beloningspakket voor personeel en de uitkering van dividend in aandelen. Dit maakte het speciaalchemiebedrijf donderdagochtend bekend. De inkoop van eigen aandelen zal vandaag starten en komt overeen met een waarde van 205 miljoen euro ten opzichte van de slotkoers op woensdag. Het inkoopprogramma moet in het tweede kwartaal van dit jaar worden afgerond. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.